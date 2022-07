Gap : Départ de la directrice générale

(CercleFinance.com) - Gap a annoncé lundi soir que sa directrice générale (CEO), Sonia Syngal, quittait son poste et le conseil d'administration. Elle est remplacée comme CEO à titre temporaire par Bob Martin, l'actuel président exécutif du conseil d'administration.



La chaine de vêtements a aussi fait part de la nomination d'Horacio Barbeito comme CEO de l'enseigne Old Navy, à partir du 1er août. Plus récemment, il occupait le poste de CEO de Walmart Canada, où il a stimulé une croissance importante du commerce en ligne.



Par ailleurs, Gap a déclaré s'attendre à ce que les ventes nettes de son deuxième trimestre diminuent à un pourcentage 'dans le haut de la plage à un chiffre', et anticiper désormais un taux de marge opérationnelle ajustée 'nul ou légèrement négatif'.



