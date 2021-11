Gap : Abaissement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Gap a abaissé mardi soir ses objectifs annuels, pour anticiper désormais un BPA ajusté entre 1,25 et 1,40 dollar, une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 5% et une croissance de ses revenus d'environ 20%.



Si elle reconnait qu'il 'y a encore du travail difficile à accomplir pour faire face aux défis à court terme dans l'environnement macroéconomique', la CFO Katrina O'Connell estime que la marge opérationnelle demeure en voie d'atteindre 10% à fin 2023.



Sur son troisième trimestre 2021, la chaine de vêtements revendique un BPA ajusté de 0,27 dollar et une marge opérationnelle de 4,3% (-320 points de base par rapport à la même période en 2019) pour des revenus de 3,9 milliards (-1% sur deux ans).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.