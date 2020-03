G4S : Résultats inférieurs aux attentes, le titre chute

(CercleFinance.com) - G4S, le numéro un mondial de la sécurité, a présenté mercredi des résultats légèrement inférieurs aux attentes au titre de son exercice 2019.



Pour l'exercice écoulé, G4S - qui fournit des services externalisés de gardiennage et de surveillance - a fait état de revenus en hausse de 4,7% à 7,7 milliards de livres.



Sa croissance organique atteint 4,2%, portée notamment par ses activités de gestion du cash destinées à la distribution.



Son bénéfice avant impôt, intérêts et amortissement (PBITA) est néanmoins resté inchangé d'une année sur l'autre, à 501 millions de livres, une stabilité que le groupe explique par la montée en puissance de ses investissements.



Son directeur général, Ashley Almanza, a par ailleurs évoqué une 'claire incertitude sur le court terme' concernant l'impact du coronavirus au niveau de l'activité économique, même s'il précise que son effet est resté, jusqu'à présent, 'insignifiant' pour le groupe.



L'action G4S plonge actuellement de plus de 23% alors que la Bourse de Londres avance de 0,8%. Avec la baisse d'aujourd'hui, le recul du titre sur les cinq derniers jours dépasse désormais les 33%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer