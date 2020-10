G4S : Rejette l'offre hostile de GardaWorld

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de G4S a rejeté mercredi à l'unanimité l'offre publique d'achat hostile de GardaWorld de 3 milliards de livres, affirmant qu'elle 'sous-évalue considérablement' la société.



Le refus n'a pas été une surprise : GardaWorld propose d'acquérir G4S au prix de 190 pence par action alors qu'hier soir, le titre s'échangeait à 214 pence l'action à la bourse de Londres.



Dans un communiqué de presse, G4S a déclaré que les documents de GardaWorld étaient 'trompeurs' et conçus pour servir les intérêts de ses propres actionnaires plutôt que ceux de G4S.



'Lors de l'évaluation de la valeur de G4S, ce qui compte, c'est la solidité de la position actuelle de l'entreprise, ses performances et ses perspectives d'avenir', a déclaré G4S.





