G4S : Hausse des actions après une analyse positive

(CercleFinance.com) - Les actions du groupe de sécurité britannique G4S augmente de près de 1,5% après les commentaires positifs des analystes de Bank of America sur l'action.



'Le redressement de G4S est sous-estimé à notre avis', ont indiqué les analystes de Bank of America dans une note.



'Les paramètres opérationnels et financiers du fournisseur de services de sécurité se sont considérablement améliorés depuis le lancement de son programme de cession en 2013', a déclaré BofA, en maintenant sa recommandation 'acheter' sur le titre.



Alors que G4S se négocie actuellement avec une remise de 25% par rapport à l'indice STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services, le courtier pense que l'écart est injustifié compte tenu de l'amélioration des rendements et de la gouvernance de l'entreprise.



Bank of America a un objectif de cours de 275 pence sur l'action.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer