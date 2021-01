G4S : Allied Universal prolonge le délai de son offre

(CercleFinance.com) - Allied Universal prolonge le délai de son offre publique d'achat sur le groupe de sécurité britannique G4S, après avoir échoué à obtenir le soutien des actionnaires pour l'opération.



Allied a prolongé son délai au 9 février, alors que seulement 0,8 % des actionnaires de G4S ont offert leurs actions avant le 26 janvier, premier délai fixé par la société.



Le mois dernier, G4S a rejeté l'offre de 3,7 milliards de livres sterling de la société canadienne GardaWorld et a recommandé aux actionnaires d'approuver l'offre plus élevée d'Allied Universal, basée aux États-Unis.



Allied Universal, un fournisseur de services d'installations et de sécurité, qui est soutenu par Wendel, offre aux actionnaires 245 pence en espèces par action G4S. Il est à noter, cependant, que l'action se négocie actuellement à environ 260 pence.



La Commission européenne a autorisé l'opération il y a deux semaines.



