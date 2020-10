G4S : A rejeté à nouveau l'offre de GardaWorld

(CercleFinance.com) - La société de sécurité britannique G4S a rejeté une nouvelle fois l'offre de GardaWorld de trois milliards de livres annoncée dimanche, notant que la proposition 'sous-évalue considérablement' la société.



Cette déclaration intervient alors que GardaWorld a publié samedi des documents contenant l'intégralité des termes et conditions de son offre pour l'acquisition des actions G4S pour 190 pence par action en espèces.



G4S a déclaré que l'offre continue de sous-évaluer de manière significative son activité en particulier ses performances historiques, ses multiples de transactions et de négoce, ainsi que sa valeur fondamentale et intrinsèque.



'GardaWorld est une entreprise à très fort effet de levier qui s'est développée grâce à une série d'acquisitions et qui a subi des pertes nettes de 940 millions de dollars canadiens au cours des trois dernières années', a indiqué le groupe.



G4S a donc recommandé aux actionnaires de rejeter l'offre de GardaWorld.





