Fresnillo : Bien orienté après un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Fresnillo s'adjuge près de 3% à Londres, soutenu par des propos favorables d'UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' sur le titre de la compagnie minière mexicaine spécialisée dans les métaux précieux.



'Après un certain nombre d'années de mauvaises performances opérationnelles qui entraînent un déclassement, le risque de nouvelles déceptions est à notre avis sensiblement plus faible', juge le broker qui rehausse son objectif de cours de 750 à 825 pence.



