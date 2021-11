Fresenius : Relèvement des objectifs pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Fresenius annonce relever ses objectifs annuels, visant désormais une croissance des revenus à taux de changes constants à un pourcentage 'dans le milieu de la plage à un chiffre' (et non plus 'dans le bas ou le milieu' de cette plage).



De même, le groupe de santé allemand -maison mère notamment du spécialiste des dialyses Fresenius MedCare- vise désormais une hausse de ses résultats à changes constants à un pourcentage 'vers la borne haute de la fourchette du bas de la plage à un chiffre'.



Sur son troisième trimestre, Fresenius a vu son résultat net part du groupe augmenter de 2% à 435 millions d'euros, mais son profit opérationnel hors exceptionnel se tasser de 6% à 1,04 milliard, pour des revenus en croissance de 5% à 9,32 milliards.



