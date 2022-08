Fresenius : Nouveau CEO pour début octobre

(CercleFinance.com) - Fresenius fait part de la nomination de Michael Sen comme nouveau CEO à partir du 1er octobre prochain. Il a été nommé à l'unanimité par le conseil de surveillance pour succéder à Stephan Sturm, qui quittera le groupe de santé allemand.



Michael Sen continuera en outre à occuper le poste de CEO de Fresenius Kabi, la division du groupe spécialisée dans la perfusion, la transfusion et la nutrition clinique, jusqu'à ce qu'un successeur soit décidé pour ce poste.



Il est responsable de Fresenius Kabi au sein du conseil d'administration de Fresenius depuis avril 2021. Auparavant, il était membre du conseil d'administration de Siemens, où il était responsable de Siemens Healthineers et de l'activité énergie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.