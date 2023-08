Fresenius MedCare : En recul sur une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Fresenius MedCare recule de 2% à Francfort, pénalisé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'neutre' à 'vente' sur le titre du spécialiste des dialyses, avec un objectif de cours ramené de 43,5 à 42 euros.



'Le consensus s'attend à un nouveau relèvement pour 2023, l'action est proche de ses plus hauts niveaux en cinq ans et la déconsolidation par Fresenius, les données GLP-1 et la décision Marietta pourraient peser', juge le broker dans sa note de recherche.



