Fresenius MedCare : Consensus battu en 2019

(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care, la filiale de Fresenius spécialisée dans les dialyses, affiche au titre de 2019 un bénéfice net ajusté en croissance de 2% à 1,37 milliard d'euros, soit 4,52 euros par action, dépassant d'environ 25 cents le consensus.



Toujours en données ajustées, son profit opérationnel est resté stable à 2,3 milliards d'euros pour des revenus en croissance de 8% à 17,3 milliards (+5% à taux de changes constants), pour une fourchette cible qui allait de 3 à 7%.



Pour l'année 2020, Fresenius MedCare confirme anticiper des hausses à des taux 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' à la fois pour son résultat net ajusté et ses revenus ajustés, à taux de changes constants.



