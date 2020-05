Fresenius MedCare : BPA trimestriel sous les attentes

(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care, la filiale de Fresenius spécialisée dans les dialyses, affiche au titre du premier trimestre 2020 un bénéfice net ajusté en repli de 1% à 283 millions d'euros, soit 0,95 euro par action, manquant de cinq centimes le consensus.



Le profit opérationnel du groupe allemand a augmenté de 3% à 555 millions d'euros pour des revenus en croissance de 9% à 4,49 milliards (+7% à taux de changes constants), croissance soutenue par toutes les régions.



Pour 2020, Fresenius MedCare confirme anticiper des hausses à des taux 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' à la fois pour son résultat net ajusté et ses revenus, à taux de changes constants, hors impact de la pandémie.



