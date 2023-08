Fresenius : En recul après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Fresenius recule de plus de 2% à Francfort, après la publication par le groupe de santé d'un profit opérationnel (EBIT) en retrait de 7% à 1,86 milliard d'euros pour le premier semestre 2023, dont 1,11 milliard (-4%) en excluant Fresenius MedCare, en voie de déconsolidation.



A un peu moins de 20,6 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 4% (+6% à taux de changes constants), avec notamment des performances solides pour ses filiales dites d'exploitation, à savoir Kabi (+7%) et Helios (+6%).



Pour 2023, Fresenius prévoit, hors Fresenius MedCare, une croissance organique des revenus 'dans le milieu de la plage à un chiffre' et un EBIT à taux de change constant globalement stable ou en baisse 'à un pourcentage moyen à un chiffre'.



