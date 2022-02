Fresenius : En berne après ses résultats annuels

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Fresenius lâche plus de 6% à Francfort après la publication d'un résultat net en hausse de 4% à 1,87 milliard d'euros au titre de l'année écoulée, et sa proposition d'un dividende en hausse de 5% à 0,92 euro, avec option de paiement en actions.



Le groupe de santé allemand -maison mère notamment du spécialiste des dialyses Fresenius MedCare- a vu son profit opérationnel reculer de 8% à 4,25 milliards, malgré des revenus en augmentation de 3% à 37,5 milliards (+5% à taux de changes constants).



Pour 2022, Fresenius anticipe, à taux de changes constants, une hausse de son résultat net à un pourcentage 'dans le bas de la plage à un chiffre', ainsi qu'une croissance de ses revenus 'dans le milieu de la plage à un chiffre'.



