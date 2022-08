Fresenius : Des trimestriels en ligne avec les préliminaires

(CercleFinance.com) - Fresenius et sa filiale Fresenius Medical Care reculent en Bourse ce mardi, après que le groupe allemand de santé et sa filiale ont fait état de résultats trimestriels sans surprise un peu moins d'une semaine après la publication de leurs chiffres préliminaires.



Pour son deuxième trimestre, Fresenius a fait état d'un bénéfice net en baisse de 5% à 450 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en progression en hausse de 8% à un peu plus de 10 milliards d'euros.



Fresenius Medical Care (FMC) - sa filiale spécialisée dans les systèmes de dialyse qui cote elle aussi en Bourse - a dégagé de son côté un résultat net en repli de 39% à 147 millions d'euros sur la période, sur la base de revenus en progression de 10% à 4,75 milliards d'euros.



Pour mémoire, Fresenius comme FMC avaient lourdement chuté en Bourse jeudi dernier après avoir averti sur leurs résultats annuels.



Fresenius a confirmé ce matin qu'il envisageait bel et bien d'enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires entre 0% et 5% cette année, et non plus autour de 5% comme précédemment.



Son bénéfice net est attendu, pour sa part, en léger repli en 2022, alors qu'il était jusqu'ici envisagé en légère hausse.



FMC a confirmé, pour ce qui le concerne, qu'il tablait sur une croissance de 0% à 5% sur l'ensemble de l'exercice, accompagnée d'un repli de l'ordre de 10% de son bénéfice net, hors éléments exceptionnels.



Suite à cette publication, le titre Fresenius lâchait près de 1% dans les premiers échanges à la Bourse de Francfort, tandis que l'action FMC reprenait 0,8% après un début de séance dans le rouge.



