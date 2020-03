Fraport : Trafic passagers en baisse de 4% au mois de février

(CercleFinance.com) - Fraport a fait état jeudi d'un recul de 4% de son trafic passagers à l'aéroport de Francfort en février, pénalisé à la fois par l'épidémie de coronavirus et les tempêtes hivernales qui ont touché l'Europe le mois dernier.



Dans un communiqué, l'opérateur aéroportuaire précise avoir transporté près de 4,4 million de passagers au cours du mois écoulé, contre 4,5 millions l'année dernière à la même époque.



Sur la dernière semaine de février, allant du 24 février au 1er mars, le volume de passagers transportés a chuté de 14,5%, précise Fraport, qui évoque par ailleurs une accélération de cette tendance baissière lors de la première semaine de mars.



S'ajoutent à cela les nombreuses annulations de vos dues à la tempête Ciara, qui a soufflé sur le Vieux Continent début février.



Sur les deux premier mois de l'année, le trafic passagers à l'aéroport de Francfort s'inscrit désormais en baisse de 2,3%.



'Le trafic de février commence à montrer les premiers impacts du Covid-19 et la baisse devrait évidemment s'accélérer fortement dans les prochaines semaines,' préviennent ce matin les analystes d'Oddo BHF.



'Nos attentes de +1% de trafic sur l'année (en ligne avec les indications de croissance modérée données en début d'année) sont évidemment irréalistes et nous les ajusterons dans les prochains jours', souligne le bureau parisien.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer