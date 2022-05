Fraport : Résultats moins bons que prévu, objectifs confirmés

(CercleFinance.com) - Fraport a confirmé mardi ses prévisions de résultats au titre de l'exercice 2022 en dépit d'un bénéfice nettement inférieur aux attentes sur les trois premiers mois de l'année.



L'opérateur aéroportuaire allemand a annoncé ce matin avoir dégagé au premier trimestre un résultat d'exploitation (Ebitda) en hausse de 75,9% à 70,7 millions d'euros.



Cette performance s'avère bien inférieure au consensus, qui visait un profit de l'ordre de 83 millions d'euros.



Son chiffre d'affaires a lui augmenté de 40,2% sur le trimestre pour se monter à 539,6 millions d'euros, à la faveur d'une vive augmentation du trafic passagers.



Au cours des trois premiers mois de l'année, sa base d'attache - à savoir l'aéroport de Francfort - a vu l'affluence du nombre de voyageurs grimper de plus de 100% en glissement annuel pour atteindre 7,3 millions de voyageurs.



Suite à ces performances, Fraport maintient ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2022, tablant toujours sur un nombre de voyageurs à l'aéroport de Francfort entre 39 et 46 millions cette année.



Le chiffre d'affaires du groupe devrait pour sa part avoisiner les trois milliards d'euros, tandis que le résultat d'exploitation (Ebitda) est attendu entre 760 et 880 millions d'euros.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action Fraport se repliait d'environ 2,5% mardi suite à la parution de ces chiffres.



