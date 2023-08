Fraport : Les résultats 2023 prévus en haut de fourchette

(CercleFinance.com) - Fraport a annoncé mardi une hausse de 17,9% de son bénéfice courant au premier semestre, à la faveur du redressement du trafic passagers à l'aéroport de Francfort.



L'exploitant aéroportuaire allemand a indiqué que son résultat d'exploitation (Ebitda) avait atteint 481,4 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, un résultat inférieur à que ce qu'attendaient les analystes, sur la base d'un chiffre d'affaires en hausse de 33,8% à 1,8 milliard d'euros.



Son bénéfice net s'est établi à 85 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 53,1 millions d'euros sur les six premiers mois de 2022.



Dans un communiqué, Fraport explique avoir tiré parti de la hausse de son trafic passagers à l'aéroport de Francfort, qui a progressé de 29,1% à 26,9 million sur les six premiers mois de l'année pour désormais représenter près de 80% de ses niveaux de 2019, c'st-à-dire avant la crise sanitaire.



Le groupe a par ailleurs resserré ses prévisions pour l'exercice 2023, tablant désormais sur un Ebitda dans le haut de la fourchette de 1,04 à 1,20 milliards d'euros qu'il s'était donné comme objectif en début d'année.



Le résultat net devrait lui aussi s'établir dans le haut de la fourchette d'environ 300 millions d'euros à 420 millions d'euros que le groupe s'était initialement donné.



A la Bourse de Francfort, l'action Fraport réagissait plutôt favorablement à cette publication mardi matin, affichant un gain de l'ordre de 0,9% aux alentours de 10h30.



