Fraport : Le titre chute, UBS dégrade à 'neutre'

(CercleFinance.com) - Le titre Fraport accuse le plus fort repli de l'indice MDAX ce jeudi, plombé par un abaissement de recommandation des analystes d'UBS, qui disent ne prévoir qu'un reprise très 'lente' du trafic aérien.



Peu avant 11h00, l'action de l'opérateur aéroportuaire chute de plus de 6%, alors que l'indice allemand des capitalisations moyennes cède lui autour de 1,9%.



Dans une note publiée dans la matinée, UBS dit avoir ramené son opinion sur la valeur de 'achat' à 'neutre' face à un trafic attendu en baisse de 60% cette année par rapport à 2019.



Le secteur devrait rester en 2021 inférieur de 28% à ses niveaux de 2019, poursuivent les analystes, qui voient ensuite l'activité courant 2022 revenir à près de 11% de ses volumes de l'an dernier.



Tenant compte du récent 'rally' boursier, UBS relève toutefois son objectif de cours sur le titre, qu'il fait passer de 47,5 à 48 euros.



