Fraport : Dans le vert, un broker relève sa cible

Fraport gagne plus de 1% à Francfort, aidé par une analyse positive de Oddo qui a relevé son objectif de cours de 43 à 45 euros sur le titre, mais conserve toutefois sa note de 'sous-performance'.



Le bureau d'analyses souligne que la bonne surprise des résultats du 2e trimestre provient de la division internationale, division qui devrait d'ailleurs continuer à tirer la croissance.



La performance d'Antalya est également supérieure aux attentes avec un trafic en juillet égal à 93% du niveau de 2019 et ce alors que les touristes russes et ukrainiens représentaient env. 1/3 des passagers.



Même si 'à Francfort, les économies de coûts sont réduites par l'inflation et la nécessité d'améliorer le service', Oddo rapporte que le groupe se révèle assez confiant quant à sa capacité à augmenter les tarifs en 2023 (il attend +4.9%), soulignant notamment les excellentes relations avec Lufthansa.



Dans ce contexte, Oddo relève ses estimations d'EBITDA de 7.6% pour 2022 essentiellement lié à l'international.



