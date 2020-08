Fraport : Dans le rouge après un avis de broker

(CercleFinance.com) - L'action Fraport s'inscrit en net repli vendredi à la Bourse de Francfort suite à un abaissement de recommandation de Deutsche Bank, qui estime que l'opérateur aéroportuaire allemand pourrait pâtir de sa forte exposition au trafic international et au voyage d'affaires dans l'immédiat.



Le titre perd actuellement plus de 1,3%, alors que l'indice MDAX des capitalisations moyennes se replie de 0,8%.



Deutsche Bank a ramené ce matin sa recommandation sur l'exploitant de l'aéroport de Francfort de 'achat' à 'conserver', avec un nouvel objectif de cours établi à 35 euros, contre 50 euros jusqu'à présent.



La banque estime que la reprise du trafic passagers s'avère moins vigoureuse que ce qu'elle prévoyait et craint que l'actualité autour du groupe reste négative, poussant la valeur à évoluer sans véritable tendance.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.