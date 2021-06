Fraport : Compte 1,25 million de passagers en mai

(CercleFinance.com) - Le trafic aérien commence à se redresser. En mai 2021, l'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli 1,25 million de passagers. Cela représente une augmentation de 356,9 % en glissement annuel par rapport à mai 2020.



Plus de 50 000 passagers sont passés par l'aéroport de Francfort en quatre jours en mai 2021 - les chiffres les plus élevés depuis la levée du premier verrouillage à l'été 2020. Néanmoins, le trafic passagers était encore inférieur de 80,0 % à celui de mai 2019, avant la pandémie.



Au cours des cinq premiers mois de 2021, Fraport compte un total de plus de 4,7 millions de passagers. Par rapport à la même période en 2020 et 2019, cela représente une diminution de 59,2 pour cent et 82,6 pour cent respectivement.



