Fraport : Chute du trafic de l'aéroport de Francfort

(CercleFinance.com) - Fraport a annoncé que le trafic de passagers à son aéroport de Francfort avait chuté de 73% en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.



Dans un communiqué, l'opérateur aéroportuaire allemand a déclaré que le trafic s'est presque complètement arrêté entre avril et juin, avant de reprendre légèrement au troisième trimestre.



Cependant, une nouvelle vague d'infections du coronavirus a conduit à davantage de restrictions de voyage et le trafic de passagers a chuté de 82 % en décembre, a indiqué le groupe.



Fraport s'attend à une reprise du trafic de passagers à Francfort, en particulier au cours du second semestre 2021. Malgré cela, le trafic ne devrait atteindre que 35 à 45 % de son niveau en 2019, a rajouté le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.