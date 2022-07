flatexDEGIRO : Résultat net consolidé attendu en hausse

(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO a publié ses résultats préliminaires au titre du 1er semestre et annonce “une croissance à la pointe de l'industrie”, avec plus de 282 000 ajouts bruts de comptes clients, soit 'une croissance de 50 % supérieure aux croissances combinées de plusieurs pairs'.



S'appuyant sur un taux de fidélisation de la clientèle de 98,8 %, le broker indique que son résultat net consolidé du premier semestre 2022 devrait dépasser le résultat net de l'exercice 2021 (51,6 millions d'euros).



Le revenu par transaction est d'ailleurs en nette hausse, passant de 4,27 euros à 5,31 euros, entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022.



Les résultats préliminaires font néanmoins ressortir une baisse du chiffre d'affaires semestriel, celui-ci passant de 226,1 ME l'an dernier au 1er semestre à 209,6 ME pour le semestre écoulé.



Enfin, flatexDEGIRO met en avant la forte augmentation de son EBITDA, celui-ci passant de 53,2 ME à 89,1 ME, avec une marge EBITDA également en forte hausse, passant de 23,5% à 42,5%.



