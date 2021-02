FlatexDEGIRO : Relève ses prévisions de croissance pour 2021

(CercleFinance.com) - Après un mois de janvier record, flatexDEGIRO annonce une accélération de la croissance et un relèvement des prévisions pour 2021.



Il s'agit en effet d'un 'démarrage record' pour l'exercice 2021, le nombre de nouveaux clients du broker en ligne ayant presque quadruplé pour atteindre 130 000 en janvier 2021, tandis que 11,4 millions de transactions ont été enregistrées annonce l'entreprise, soit une augmentation de presque 200% d'une année sur l'autre.



FlatexDEGIRO anticipe ainsi l'arrivée de 550 000 à 750 000 nouveaux clients en 2021 - contre 350 000 dans la précédente estimation - portant le nombre total de clients entre 1,8 et 2 M, soit une augmentation de 40 à 60% par rapport à la fin de l'année 2020.



Le broker estime que le nombre de transactions réglées devrait osciller entre 75 et 90 M en 2021, contre 65-75M dans les précédentes prévisions.





