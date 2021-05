FlatexDEGIRO : Relève ses ambitions à moyen terme

(CercleFinance.com) - La direction de flatexDEGIRO annonce aujourd'hui revoir à la hausse et de manière 'significative' ses ambitions de croissance à moyen terme, alors que les marchés européens du courtage en ligne sont en pleine croissance.



FlatexDEGIRO vise désormais entre 7 et 8 millions de clients d'ici cinq ans, soit entre 250 et 350 millions de transactions annuelles.



La direction s'attend en outre à accumuler plus de 1 milliard d'euros de cash-flow opérationnel sur cette période de cinq ans.



Ces nouvelles prévisions représentent une mise à jour très nette par rapport à la précédente 'Vision 2025' qui tablait sur plus de trois millions de clients et plus de 100 millions de transactions par an.



L'accélération attendue de la croissance devrait avoir un impact positif significatif sur les revenus, les bénéfices et les flux de trésorerie disponibles de l'entreprise, souligne flatexDEGIRO.



