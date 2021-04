flatexDEGIRO : Prévisions 2021 revues à la hausse

(CercleFinance.com) - Le courtier en ligne allemand flatexDEGIRO a annoncé jeudi un relèvement de ses prévisions pour l'exercice 2021 après avoir bénéficié d'un premier trimestre jugé 'remarquable'.



Le spécialiste de la Bourse sur Internet dit avoir attiré 360.000 nouveaux clients au cours des trois premiers mois de l'année, un chiffre qui porte sa base d'utilisateurs à quelque 1,6 million.



Le broker 'online' continue de profiter de l'engouement pour la Bourse, avec 33,6 millions d'ordres enregistrés au premier trimestre, soit un quasi-doublement par rapport aux 17,3 millions de transactions du premier trimestre 2020.



Fort de ces bons chiffres, flatexDEGIRO dit désormais viser entre 750.000 et 950.000 nouveaux clients cette année, ce qui porterait sa base de clientèle entre deux et 2,2 millions d'utilisateurs à la fin de l'année.



Avec, à la clé, des effets positifs sur le chiffre d'affaires et les bénéfices à la fois pour 2021 et les exercices à suivre, confie le groupe.



A la Bourse de Francfort, l'action flatexDEGIRO grimpait de plus de 2% jeudi matin suite à ces projections optimistes.



