FlatexDEGIRO : Objectifs 2021 atteints, se tourne vers 2022

(CercleFinance.com) - FlatexDEGIROannonce avoir atteint ses objectifs commerciaux en 2021 et met notamment en avant la forte augmentation du nombre de comptes clients. Ils sont ainsi passés de 1,33 million en 2020 à 2,06 millions en 2021, soit une progression de 55%.



Par ailleurs, avec 91 millions de transactions traitées en 2021 (soit une hausse de 21% par rapport à 2020), le broker occupe la position de leader européen du marché du courtage de détail en ligne, assure-t-il.



Dans ce contexte, flatexDEGIRO vise une nouvelle hausse du nombre de comptes clients en 2022, entre 30 et 40%, ce qui conduirait à un total de 2,7 à 2,9 millions de comptes clients. Le courtier cible également une hausse du nombre de transactions en 2022, avec un total compris entre 95 et 115 millions.



La société précise que ses attentes sont fondées sur des hypothèses prudentes, avec un activité moyenne de 40 à 45 transactions par clients, contre 55 en moyenne en 2021.





