flatexDEGIRO : Le titre avance après un exercice record

(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO profite jeudi de ses performances records dévoilées au titre de l'exercice 2020, signe que le courtier en ligne allemand a su tirer parti du regain d'intérêt pour la Bourse lié à la crise du coronavirus.



L'action flatexDEGIRO, dont le cours a presque triplé en un an, avance actuellement de 1%, après avoir gagné plus de 3% en début de séance, ce qui lui permet de surperformer un marché allemand globalement stable.



Le broker 'online' basé à Francfort a indiqué ce matin avoir généré un chiffre d'affaires de 261,5 millions d'euros l'an dernier, soit près du double de son activité de 2019, qui constituait déjà un plus haut historique.



Dans le même temps, son résultat opérationnel ajusté (EBITDA) s'est envolé de plus de 200% pour atteindre 114 millions d'euros.



Le courtier dit avoir a gagné 450.000 nouveaux clients en 2020, ce qui porte son nombre total de clients à 1,25 million.



Mieux, le groupe déclare s'attendre à une poursuite de la croissance de son secteur.



D'après flatexDEGIRO, le marché européen du courtage en ligne - qu'il estime aujourd'hui autour de 65 millions de membres - pourrait doubler à moyen terme.



Un dynamisme qu'il explique par l'intérêt pour la Bourse des plus jeunes générations, qui affichent un profil 100% connecté et qui n'ont jusqu'ici pas connu de 'krach' du marché.



