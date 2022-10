flatexDEGIRO : Hausse de 4,3% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO publie un chiffre d'affaires de 91,9 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 4,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA s'établit à 37,6 ME, ce qui représente une hausse de 25,1%, toujours en comparaison du 3e trimestre 2021.

Le broker indique que dans le même temps, le chiffre d'affaires par transaction a augmenté de 6,5%, passant de 4,83 à 5,15 euros.



Sur l'ensemble de l'exercice, la direction de flatexDEGIRO vise un chiffre d'affaires d'au moins 400 ME avec une marge d'EBITDA stable par rapport à l'exercice précédent.



Enfin, la société revendique l'acquisition de plus de 376000nouveaux comptes clients au cours des neuf premiers mois, portant sa base de clients à 2,4 millions avec un taux de fidélisation de 98,4%.



Le directeur général de flatexDEGIRO, Frank Niehage, rappelle que l'environnement de marché reste néanmoins difficile, entre inflation, hausse des taux d'intérêt, craintes de récession ou encore risques géopolitiques, des éléments 'pesant lourdement' sur le sentiment des marchés des capitaux.



'Cependant, notre croissance et notre performance financière démontrent la solidité de notre modèle économique et la qualité de notre clientèle', indique le responsable qui se dit d'ailleurs 'très confiant' quant à la capacité de l'entreprise à augmenter son chiffre d'affaires par transaction au quatrième trimestre 2022, avant d'accélérer à nouveau l'an prochain.



