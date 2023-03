flatexDEGIRO : En vert, un analyste relève sa cible

(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO progresse de plus de 2% à Francfort alors queBerenberg a annoncé plus tôt dans la journée relever son objectif de cours sur le titre, de 11 à 12,5 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Après la chute de quelque 70% du cours de Bourse l'an dernier, l'analyste estime qu'il est de nouveau temps de se pencher sur le dossier de ce gagnant 'structurel' sur le segment du courtage en ligne.



'Au vu de la révision des prévisions de marché, des objectifs raisonnablement prudents communiqués par la direction, des revenus additionnels liés à la hausse des taux d'intérêt et des volumes d'activité qui s'envolent chez les particuliers depuis le mois de janvier, tout milite pour une revalorisation de l'action, qui se traite à seulement 11 fois ses bénéfices attendus en 2023', conclut l'intermédiaire.



