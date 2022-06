flatexDEGIRO : Devient partenaire officiel du FC Séville

(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO a annoncé aujourd'hui la signature d'un Protocole d'accord (MoU) avec le FC Séville pour que la société devienne le nouveau sponsor principal du club à compter du 1er juillet, pour au moins une saison.



Dans le cadre de ce partenariat, la marque DEGIRO sera affichée sur le devant des maillots des joueurs du club et deviendra la plateforme d'investissement en ligne officielle du club.



'Il y a deux ans jour pour jour, flatex est devenu le sponsor principal de Borussia Moenchengladbach. Maintenant, nous conduisons cette stratégie réussie de sponsoring sportif à un niveau international avec l'une des équipes les plus fortes et les plus performantes d'Europe', a commenté Frank Niehage, directeur général de flatexDEGIRO.



