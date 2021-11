flatexDEGIRO : Confirme ses prévisions pour l'année 2021

(CercleFinance.com) - Les revenus ont augmenté de 23,1 millions d'euros, soit 35,5 %, pour atteindre 88,1 millions d'euros au troisième trimestre 2021 (3ème trimestre 2020 : 65,0 millions d'euros).



' Cette hausse significative s'explique par l'augmentation du nombre de transactions ainsi qu'à des revenus plus élevés en moyenne par transaction ' indique le groupe.



Pour les neuf premiers mois, l'augmentation est de 90,7% avec des revenus atteignant 314,2 millions d'euros (9 mois 2020 : 164,8 millions d'euros).



L'EBITDA ajusté a augmenté à un rythme encore plus rapide et a doublé pour atteindre 146,1 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021 (9 mois 2020 : 73,1 millions d'euros). Il s'est élevé à 38,5 millions d'euros au 3ème trimestre, soit une augmentation de 39%.



A la fin du mois de septembre 2021, le nombre de clients de flatexDEGIRO a atteint 1,90 million, soit une augmentation de 63,8 % par rapport aux 1,16 million de clients enregistrés au 30 septembre

2020.



Le nombre de transactions a augmenté de 11,6 % pour atteindre 18,2 millions de transactions au cours du troisième trimestre 2021 (3ème trimestre 2020 : 16,3 millions). De janvier à septembre, 71,2 millions de transactions ont été réalisées, soit une augmentation de 31,9 %.



La direction confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2021, à savoir porter la base de clients à plus de 2 millions de clients et réaliser plus de 90 millions de transactions en 2021.



Dans le cadre de sa 'Vision 2026', flatexDEGIRO a pour objectif de faire passer sa base de clients à 7-8 millions de clients et réaliser au moins 250 à 350 millions de transactions par an.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.