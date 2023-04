flatexDEGIRO : Atteint 2,5 millions de comptes clients au T1

(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO a publié aujourd'hui ses résultats préliminaires au titre du 1er trimestre 2023.



Ainsi, le chiffre d'affaires ressort à 98,3 millions d'euros, en recul de 16,7% par rapport à la même période en 2022.



Dans le même temps, l'EBITDA s'est contracté de 45%, passant de 54,5 à 29,9 ME, avec une marge de 30,4%.



Avec une création de 112 000 nouveaux comptes au 1er trimestre, flatexDEGIRO peut désormais se targuer de compter 2,5 millions de comptes clients, un chiffre en hausse de 13,2% en un an. Le nombre de transactions réalisées est néanmoins en net recul, passant 21,9 à 16,3 millions (-25,4%).



' La performance commerciale et financière du premier trimestre a été tout à fait conforme à nos attentes et aux orientations que nous avons fournies pour l'ensemble de l'année 2023', souligne Frank Niehage, le directeur général de flatexDEGIRO.



Le responsable ajoute qu'alors que le sentiment du marché reste à un niveau relativement bas dans l'ensemble de l'industrie, la première hausse de l'activité commerciale depuis le début de la guerre en Ukraine a pu être observée.



'En ces temps difficiles, les investisseurs particuliers continuent de faire confiance à notre plateforme pour leur décision d'investissement. Cela a été démontré une fois de plus au cours du dernier trimestre avec l'ouverture de 112 000 nouveaux comptes', analyse-t-il.



