flatexDEGIRO : Arrivée d'un nouveau directeur des risques

(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO annonce qu'à compter de ce jour, le Dr Matthias Heinrich rejoint le conseil d'administration de flatexDEGIRO Bank AG, l'entité bancaire entièrement agréée de flatexDEGIRO en tant que directeur des risques (Chief Risk Officer).



Il assumera notamment la responsabilité de la gestion des risques, de la réglementation et de la conformité.



Il succède à Jörn Engelmann, dont le contrat expire début 2023.



flatexDEGIRO précise que le Dr. Matthias Heinrich rejoint flatexDEGIRO Bank AG fort de près de trois décennies d'expérience opérationnelle dans le secteur bancaire européen, dont 10 ans en tant que membre du Directoire de Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz (Autriche) et en tant que directeur général d'EIS Einlagensicherungsbank GmbH, Berlin (Allemagne).



