flatexDEGIRO : Activité en hausse au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - FlatexDEGIRO publie un chiffre d'affaires ajusté de 90,8 ME au titre du 2e trimestre (+7,8% par rapport à la même période un an plus tôt), tandis que l'EBITDA ajusté s'établit à 33,9 ME (+24,2%).



Le nombre de clients atteint 2,56 millions, en hausse de 11,9%. En revanche, les créations brutes de comptes ont ralenti, passant de 97,3 à 73,6 millions (soit -24,3%).



Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires ajusté ressort à 189,1 millions d'euros, en recul de 6,5% par rapport à la même période en 2022.



L'EBITDA ajusté semestriel s'est contracté de 21,9%, passant de 81,8 à 63,9 ME, avec une marge réduite de 40,4% à 33,7%.



Dans ce contexte, flatexDEGIRO confirme ses orientations pour l'année avec un CA ajusté attendu de 380 millions d'euros et une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 40%.



'Les actifs de nos clients ont augmenté en moyenne de près de 1,5 milliard d'euros par mois. Et chaque mois, nos clients ont apporté près de 500 millions d'euros de nouveaux capitaux à notre plateforme', indique Frank Niehage, directeur général de flatexDEGIRO.



Selon lui, si l'on considère l'augmentation de la valeur des portefeuilles de titres comme indicateur de performance, 'les chiffres indiquent que les clients ont pu en moyenne accroître leur patrimoine d'environ 14 % au cours des six derniers mois'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.