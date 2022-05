flatexDEGIRO : Accord avec Boerse Stuttgart sur les 'cryptos'

(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Boerse Stuttgart Group portant sur un partenariat dans le trading de crypto-monnaies.



'Il s'agit de donner à nos clients un accès direct au trading des principales crypto-monnaies via un accès pratique et direct', explique le broker en substance.



Dans le cadre de cet accord, il est prévu que Boerse Stuttgart Group fournisse sa plateforme BISON aux clients de flatexDEGIRO, une solution qui permet le trading de cryptos au détail.



Dans un premier temps, l'objectif sera ainsi de lancer la plateforme chez flatex Allemagne et Autriche d'ici la fin du troisième trimestre 2022, avant un élargissement de l'offre à tous les clients dans un second temps.



'Les crypto-monnaies constituent un nouvel élément clé dans notre gamme de produits déjà très large', souligne Frank Niehage, directeur général de flatexDEGIRO. De plus, travailler avec 'un partenaire aussi renommé et digne de confiance que Boerse Stuttgart Group était une étape indispensable et une exigence pour la protection durable de nos clients, en particulier avec une classe d'actifs aussi jeunes et volatils.'





