flatexDEGIRO : 23 000 nouveaux comptes clients en Juin

(CercleFinance.com) - En juin, 23 000 nouveaux comptes clients ont rejoint flatexDEGIRO, portant la base de clients totale à 2,54 millions.



Les actifs en conservation s'élèvent à 47,8 milliards d'euros à la fin du mois, dont 44,2 milliards d'euros de titres et 3,5 milliards d'euros de dépôts en espèces.



Les clients de flatexDEGIRO ont exécuté 4,6 millions de transactions en juin 2023, dont 74 % de toutes les transactions relatives aux produits de trésorerie (actions, obligations, etc.).



