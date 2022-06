Fill Up Média : Première étape de l'introduction en bourse

(CercleFinance.com) - Fill Up Média, leader français de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF).



Il s'agit de la première étape du processus d'introduction en bourse de Fill Up Média sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth à Paris.



Fill Up Média est une régie publicitaire, leader français de l'affichage digital extérieur avec son (DOOH) sur distributeurs de carburants. En 2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 ME et compte 42 collaborateurs.



La société dispose d'un réseau de 4 000 écrans stratégiquement implantés à travers toute la France, qui touchent en moyenne 4 millions d'automobilistes par semaine.



Manuel Berland, Président Directeur général et Aurélien Grillot, Directeur général Délégué, 2 des 4 co-fondateurs de Fill Up Média, déclarent : ' Ce projet d'introduction en bourse permettra à Fill Up Media d'accélérer le déploiement de sa solution intégrée, en France puis à l'international '.



