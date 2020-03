Fiat Chrysler : Crée un groupe de travail sur le COVID-19

(CercleFinance.com) - Le groupe Fiat Chrysler annonce qu'avec ses homologues américains GM et Ford, il va créer un 'groupe de travail' COVID-19 / Coronavirus afin de mettre en oeuvre une protection renforcée pour les employés de fabrication et d'entrepôt.



Les mesures - qui ont été prises avec le syndicat United Auto Workers - comprennent un meilleur filtrage des visiteurs, un nettoyage et une désinfection accrus des zones communes et des points de contact, et la mise en oeuvre de protocoles de sécurité pour les personnes potentiellement exposées, ainsi que pour celles qui présentent des symptômes pseudo-grippaux.



Les domaines du groupe de travail mixte se concentreront également sur les plans de production des véhicules, les distances sociales supplémentaires, les horaires de pause et de nettoyage, les services alimentaires et tout autre domaine susceptible d'améliorer la protection des employés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer