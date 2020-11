Fiat Chrysler : AG convoquée début janvier pour la fusion

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot annoncent avoir chacune décidé de convoquer leurs assemblées générales (AG) des actionnaires respectives le lundi 4 janvier 2021, en vue d'approuver leur opération de fusion devant permettre la création de Stellantis.



L'ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires ainsi que les modalités de participation à ces assemblées seront rendus publics le 23 novembre et disponibles pour consultation sur les sites Internet des deux constructeurs.



'Les actionnaires des deux sociétés sont invités à consulter régulièrement les sites Internet de leur groupe respectif afin de prendre connaissance de toutes les informations à jour sur les modalités de participation à ces assemblées', précisent-ils.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.