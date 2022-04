Ferrero : Fermeture du site d'Arlon en Belgique

(CercleFinance.com) - Suite à la découverte de cas de salmonellose en Europe et après investigations de l'AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), l'Agence procède aujourd'hui au retrait d'autorisation de l'usine de production de Ferrero d'Arlon (Belgique), constatant que les infos fournies par Ferrero sont incomplètes.



L'entièreté des produits du gamme Kinder issus du site de production de Ferrero d'Arlon est aujourd'hui également rappelée.



Ce rappel exhaustif de produits concerne TOUS les produits du type 'Kinder Surprise', 'Kinder Surprise Maxi', 'Kinder Mini Eggs' & 'Schoko-bons', et ce indépendamment des lots ou dates de péremption.



L'AFSCA demande également aux entreprises de distribution de retirer tous les produits listés ci-dessus des rayons.



Ferrero reconnait qu'il y a eu des défaillances internes, provoquant des retards dans la récupération et le partage d'informations dans les délais impartis. Cela a impacté la rapidité et l'efficacité des investigations.

Seuls les produits Kinder fabriqués à Arlon, en Belgique, sont concernés par ce rappel. L'usine d'Arlon représente environ 7% du volume total des produits Kinder fabriqués dans le monde sur un an.



L'AFSCA suivra de près les étapes entreprises par Ferrero et n'autorisera la réouverture du site qu'après avoir pu conclure que l'établissement répond à l'ensemble des règles et exigences de sécurité alimentaire.



