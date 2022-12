Ferrari : Un Français nommé à la tête de l'équipe de F1

(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé aujourd'hui la nomination, à compter du 9 janvier, de Frédéric Vasseur en tant que 'Team Principal' et 'General Manager' de la Scuderia Ferrari, l'équipe de Formule 1 du cheval cabré.

Le Français succédera ainsi à Mattia Binotto dont le départ est prévu le 31 décembre.



Fort de plus de 25 ans d'expérience dans la course automobile, Frédéric Vasseur a notamment dirigé les équipes Renault F1 Team et Sauber Motorsport (devenue ensuite Alfa Romeo F1 Team).



Il aura pour mission de conduire Ferrari sur la voie du succès: le cheval cabré galope en vain derrière le titre des pilotes depuis 2007 et derrière le titre des constructeurs depuis 2008.



En 2022, la Scuderia avait dû s'incliner face à Max Verstappen et à sa Red Bull Honda et se contenter de la 2e place dans chacun des championnats (pilotes et constructeurs).









