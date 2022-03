Ferrari : Soutenu par des partenaires institutionnels

(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé hier soir la signature d'un protocole d'accord avec le ministère italien du Développement économique (MISE), avec l'Agence nationale pour les investissements étrangers et Economic Development (Invitalia) ainsi qu'avec la Région Émilie-Romagne.



Selon le protocole d'accord, les signataires accompagneront Ferrari dans ses projets d'investissements dans la technologie, la production, l'innovation ainsi que dans ses engagements sociaux et environnementaux.



La contribution de MISE pourrait atteindre près de 106 millions d'euros, une somme dédiée aux projets industriels et aux activités de R&D visant à réduire l'impact environnemental et à accroître la numérisation.



La région Émilie-Romagne fournira également un financement complémentaire, en collaboration avec d'autres organismes locaux concernés.



' Alors que nous exécutons notre plan d'investissement, nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien et la collaboration des institutions', réagit Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari.



'Nous partageons un objectif commun : faire de notre territoire un pôle d'excellence, toujours plus attractif pour les nouvelles compétences requises par l'industrie automobile', ajoute-t-il.





