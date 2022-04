Ferrari : S'impose au Grand-Prix de F1 d'Australie

(CercleFinance.com) - Charles Leclerc s'est imposé à l'issue du Grand-Prix de F1 d'Australie, disputé le 10 avril à Melbourne.



Au volant de sa Ferrari, le jeune monégasque n'a laissé aucune chance à ses adversaires: parti de la pôle position, il a mené la course d'un bout à l'autre, signant au passage le tour le plus rapide en course.



Il s'agit de la 2e victoire en 3 courses pour Charles Leclerc qui conforte ainsi sa place de leader du championnat du monde des pilotes, avec 34 points d'avance sur le Britannique George Russell.



Ferrari occupe aussi la tête du championnat des constructeurs avec 39 points d'avance sur Mercedes.



