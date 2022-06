Ferrari : Recrute une nouvelle responsable de la marque

(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé hier soir que Carla Liuni rejoindra les équipes de Ferrari à Milan en septembre en tant que responsable de la marque (Chief Brand Officer) au sein de l'équipe de direction de Ferrari.



Jusquà présent directrice du marketing chez Pandora, Carla Liuni a aussi dirigé le marketing et la communication monde chez Bulgari. Auparavant, elle a aussi travaillé près de 20 ans chez Procter & Gamble, où elle a été directrice générale de la division Prestige.



' Carla possède l'expérience, le leadership et les compétences nécessaires pour protéger et entretenir notre marque au fur et à mesure de sa croissance. Nous sommes ravis qu'elle nous rejoigne', a réagi Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari.



