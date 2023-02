Ferrari : Recrute un Chief Racing Revenue Officer

(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé aujourd'hui le recrutement de Lorenzo Giorgetti en tant que Chief Racing Revenue Officer, relevant du directeur général Benedetto Vigna.



Jusqu'à présent, Lorenzo Giorgetti était directeur commercial de l'AC Milan et a joué un rôle important dans la relance marketing et commerciale du club.



Auparavant, il avait aussi dirigé la gestion commerciale de la division sportive de RCS Media Group pendant une décennie.



'Nous sommes ravis d'accueillir Lorenzo en tant que Chief Racing Revenue Officer. Grâce à son expérience et à son leadership, Ferrari développera des collaborations à long terme avec nos sponsors dans toutes les activités sportives, y compris le monde émergent de l'Esport, et avec notre communauté mondiale de fans passionnés ', a commenté Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari.



