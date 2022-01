Ferrari : Recherché après des commentaires d'analyste

(CercleFinance.com) - L'action Ferrari gagne plus de 2% mardi à la Bourse de New York, soutenue par des commentaires positifs des analystes de Morgan Stanley.



Dans une note consacrée au compartiment de l'automobile, le bureau d'études fait du constructeur de voitures de sport italien sa valeur préférée ('top pick') au sein du secteur, en lieu et place de GM.



Morgan Stanley - qui affiche une recommandation 'surpondérer' assortie d'un objectif de cours de 350 dollars sur le titre - estime que la valorisation actuelle du groupe de Maranello se justifie entièrement par ses activités dans les véhicules thermiques, ce qui signifie selon lui que les projets dans l'électrique (actuellement en cours de développement) sont offerts aux actionnaires à titre gracieux.



'Cela fait de Ferrari notre valeur préférée en 2022 pour ce qui concerne les véhicules électriques', explique l'analyste.



L'action Ferrari, dont le cours de Bourse a presque quintuplé depuis son introduction en 2015, affichait mardi un gain de plus de 2% à comparer à une baisse de 0,1% pour l'indice S&P 500.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.