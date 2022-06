Ferrari : Rebond du titre après la journée investisseurs

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 2% cet après midi à la Bourse de Milan. Oddo confirme sa note de ' surperformance ' sur le titre Ferrari, avec un objectif de cours inchangé de 230 euros.



A l'occasion de son premier CMD (journée des investisseurs) depuis 2018, le groupe a présenté pour la première fois sa stratégie d'électrification, ses objectifs a moyen-terme actualisés, ainsi que quelques détails concernant son futur SUV (officiellement dévoilés en décembre).



' Dans le détail, le groupe annonce des objectifs 2026 d'EBITDA de 2,5-2,7 MdE (marge 38-40% vs 35%e en 2022) avec un consensus déjà en ligne avec le haut de fourchette (2,7 MdE, ODDO BHF 2,6 MdE), mais il surprend positivement sur l'EBIT et encore plus sur le cash avec un FCF cumulé 2022-2026 de 4,6-4,9 MdE ', rapporte Oddo.



Ferrari s'engage par ailleurs à augmenter le retour de valeur à actionnaire (augmentation du payout de 30% à 35% et nouveau programme de rachat d'actions de 2 MdE, >6% de la capitalisation boursière et près du double du plan précédent).



' Notre seul reproche concerne des points de détail sur le cycle des capex dans les technologies électriques et sur leur répartition entre Capex internes et partenariats. Nos BNA 2022/24e sont relevés légèrement au regard du nouvel objectif 2026 de marge d'EBITDA de 38% à 40% ' indique pour sa part Invest Securities.



Le bureau d'analyses révise son objectif de cours, à cause de la remontée des taux, à 147E (contre 189E) et confirme son opinion neutre sur la valeur.



' La réévaluation des perspectives n'est pas d'une amplitude suffisante au regard de la hausse des taux d'intérêts. Ainsi, dans le contexte boursier actuel, la valorisation risque de rester pénalisée par la remontée des taux et ceci n'est pas de la faute de Ferrari ! ' rajoute Invest Securities.



